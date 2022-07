Vučić na spajanju mosta preko Save kod Šapca

ŠABAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas Šabac, gde će prisustvovati spajanju mosta preko Save (deonica 2), u okviru projekta izgradnje auto-puta Ruma - Šabac i brze saobraćajnice Šabac - Loznica.

Predsednik Vučić će posetu početi u devet sati, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije. Most na Savi kod Šapca deo je auto-puta do Rume, a čine ga prilazne konstrukcije na levoj i desnoj obali, te konstrukcija mosta preko reke. Dužina mosta je 1,33 kilometara, a fundiran je na 371 šipu, sa ukupno 45 naglavnih greda i 47 stubova. Glavni raspon na osnovu dimenzija plovidbenog puta iznosi 155 metara. Most je deo auto-puta Ruma - Šabac dužine 21