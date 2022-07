EU: optužuje Gasprom za politički motivisano smanjenje isporuku gasa

Najava ruskog gasnog giganta Gasproma da će ove nedelje dodatno smanjiti isporuke gasa Evropi je politički motivisana, izjavila je danas šefica za energetsku politiku Evropske unije Kadri Simson.

Ona je osporila navode ruskog gasnog holdinga da zbog redovnog održavanja mora da obustavi rad još jedne turbine na gasovodu Severni tok 1, što će smanjiti protok gasa tim cevovodom do Nemačke. "Znamo da ne postoji tehnički razlog za to. Ovo je politički motivisan korak i na to moramo da budemo spremni. Upravo iz tog razloga, preventivno smanjenje naše potrošnje gasa je mudra strategija", rekla je Simsonova po dolasku na sastanak ministara energetike zemalja EU u