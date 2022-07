Sindikat FCA: Završava se isplata otpremnina, odlazi još 800 radnika

Isplata otpremnina za Fijatove radnike u Kragujevcu koji su tehnološki višak završava se danas i radnicima na kućnu adresu stižu rešenja o prestanku radnog odnosa, rekao je Beti predsednik Samostalnog sindikata fabrike Fijat Krajsler automobili (FCA) Saša Đorđević.

On je naveo da i dalje nema zvaničnih podataka kompanije o broju radnika koji u drugom krugu napuštaju Fijat uz otpremnine. Đorđević je rekao da sindikat procenjuje da se radi o više od 800 radnika. U prvom krugu FCA i fabriku Fijat plastik napustila su 492 radnika uz isplatu otpremnina. Đorđević je izrazio čuđenje što kompanija do sada nije objavila zvanične podatke o broju radnika koji će otići na rad u Slovačku, onih koji ostaju da rade u kompaniji do početka