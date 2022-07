Hrvatski premijer pred otvaranje Pelješkog mosta o prosvjedima u BiH

Dok se u utorak iščekuje otvaranje mosta koji će prometno povezati dva dijela Hrvatske i kojem su se vlasti Bosne i Hercegovine (BiH) protivile, premijer Andrej Plenković kazao je kako je taj most "nužnost".

On je most povezao sa prosvjedima u Sarajevu ispred Ureda visokog predstavnika (OHR) u BiH na kojim su građani u ponedjeljak i utorak prosvjedovali zbog nepotvrđenih informacija da će visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt nametnuti izmjene Izbornoga zakona BiH. Vodeća bošnjačka Stranka demokratske akcije (SDA), te vodeće oporbene partije ustvrdile su kako će to biti učinjeno na inzistiranje Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH i uz lobiranje Plenkovića,