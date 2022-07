Uhapšen D.H. iz Tutina zbog ranjavanja sugrađanina

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su D.

H. (1987) iz Tutina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška telesna povreda i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On se sumnjiči da je, 22. jula popodne, u okolini Tutina hicem ranio tridesetšestogodišnjeg sugrađanina zbog ranije neraščišćenih odnosa. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden