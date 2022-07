Žestok poraz za Ruse - uništena im ključna stvar: Ukrajinci neprestano gađaju američkim oružjem, uspeli da pogode cilj!

Proruski zvaničnik u separatističkoj oblasti Herson u Ukrajini saopštio je da su pretrpeli napade Kijeva.

Proruski zvaničnik u separatističkoj oblasti Herson u Ukrajini saopštio je da su pretrpeli napade Kijeva. "Ukrajinske trupe izvršile su udar na jedini most preko Dnjepra u Hersonskoj oblasti, koji ruske snage koriste za snabdevanje. Ukrajinska vojska izvršila je udar koristeći američke višecevne raketne bacače HIMARS", saopštio je u sredu zamenik šefa administracije Hersonske oblasti Kiril Stremousov, prenosi AP. On je podsetio na to da je granatirani most glavni