Batočina, osumnjičen da je pokušao da ubije brata od strica

Uhapšen 28-godišnji D. M. iz okoline Batočine, zbog sumnje da je na ulici u tom mestu oštrim predmetom ranio brata od strica i naneo mu teške telesne povrede opasne po život.

Postoje osnovi sumnje da je D. M. (1994) izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopštila je kragujevačka policija. On se sumnjiči da je sinoć, na ulici u Batočini, nakon kraće verbalne rasprave, oštrim predmetom zadao ubodne rane tridesetčetvorogodišnjem bratu od strica, nanevši mu teške telesne povrede opasne po život. Povređeni muškarac je zbrinut u Kliničkom centru u Kragujevcu, saopšila je policija. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će,