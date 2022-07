Hrvatska na udaru novog talasa korone

Zagreb -- Hrvatska je na udaru novog talasa visokozaraznih podvarijanti koronavirusa koje su povećale udeo pozitivnih među testiranima na čak 30 odsto.

Broj novih slučajeva zaraze na dnevnom novou veći je od hiljadu, rečeno je u Hrvatskom zavodu za javno zdravlje (HZJZ). U Hrvatskoj cirkulišu podvarijante omikrona BA.2 i BA.4 i BA.5, najviše su izloženi građani srednje dobi, od 30 do 69 godina, dok je među decom manje zaraženih jer nema nastave, prenosi Hina. Poslednje sedmice uočljiv je i porast broja hospitalizovanih i umrlih, ali to nije povećalo interesovanje za vakcinaciju pa se dnevno vakciniše svega 300 do