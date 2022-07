Danas sunčano i toplo, do 34 stepena

U većem delu zemlje danas će biti pretežno sunčano i toplo, a samo na jugu i istoku Srbije biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni vetar, krajem dana u skretanju na jugoistočni pravac, prenosi Beta. Jutarnja temperatura kretaće se od 17 do 21, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab, istočni i severoistočni vetar, uveče u skretanju na jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura biće od 19 do 21, a najviša dnevna oko 34 stepena.