Bivši ambasador SAD: Građani Srbije imaju vlast kakvu zaslužuju, sami su je birali

Bivši ambasador SAD u Srbiji Kameron Manter izjavio je da je ideja da su "neki ljudi sa strane doveli sadašnju garnituru na vlast samo izgovor koji deo građana Srbije".

Kako je rekao Manter, taj izgovor građani koriste "da bi objasnili zašto nisu postigli što je trebalo da imaju: vladavinu prava, otvoreno društvo i članstvo u Evropskoj uniji". "Srbi radije biraju da glasaju za one koji su već na vlasti. Ako to znači da su time uskraćeni privilegija članstva u EU, šta da se radi, to je ono što su sami sebi pružili", rekao je Manter, za nedeljnik Vreme, na konstataciju da u delu javnosti postoji uverenje da Srpska napredna stranka