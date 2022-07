Vučić: Poskupljenje struje neće uticati na standard građana; ime mandatara za oko 12 dana

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da poskupljenje struje neće ugroziti životni standard građana, čak ni onih najsiromašnijih. Predsednik Srbije rekao je da će se vrlo brzo, za oko 12 dana, znati ime mandatara. Najavio je da će obeležavanje "Oluje" biti održano 4. avgusta u Novom Sadu.

Aleksandar Vučić je rekao da država želi da najveći teret krize preuzme na sebe i dodao da je sada cena struje na berzi oko 540 evra po megavat-satu, dok je kod nas za građane gotovo 14 puta manja. "I što se tiče gasa, mi smo rekli da će to biti minimalno povećanje cene (devet odsto), to je neverovatno imajući u vidu da su u pojedinim zemljama cene gasa skočile za 350 do 1.000 odsto, kod nas ispod 10 odsto za građane. Trudimo se da i za firme i fabrike držimo