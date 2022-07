Pešić: Na Marakanu u dresovima, svi kao jedan

Napadač Crvene zvezde Aleksandar Pešić kaže da u redovima šampione Srbije ne sme doći do opuštanja posle dobrog starta sezone.

Crveno-beli su u petak ubedljivo savladali Radnik iz Surdulice rezultatom 6:0, a Pešić je kod prvog gola na maestralan način asistirao Mirku Ivaniću. "Odlično smo počeli sezonu i sve ide baš onako kako bi trebalo. Imamo fenomenalnu ekipu i atmosfera u timu je sjajna. Svi dajemo maksimum na svakom meču i trudimo se da usrećimo sve one koji vole Crvenu zvezdu. Raduje me i to što je na 'malim' utakmicama prisutan sve veći broj ljudi, daćemo sve od sebe da ih svojim