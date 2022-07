Konačno možemo malo da predahnemo od vrućina: Zahlađenje širom zemlje, a evo kad ponovo skače temperatura

Vetar na jugu slab i umeren, a na severu umeren i jak severozapadni.

Jutarnja temperatura od 16 do 20 stepeni, najviša od 26 stepeni na severozapadu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku, prenosi Blic pisanje Tanjuga. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, ujutru i tokom dana sa sunčanim intervalima. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni. Jutarnja temperatura oko 18 stepeni, najviša oko 28 stepeni. U ponedeljak i utorak posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, biće kiše ili pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom u