Preminuo legendarni košarkaš Boston Seltiksa Bil Rasel

Legendarni košarkaš Boston Seltiksa Bil Rasel umro je u 88. godini, saopštila je danas njegova porodica.

Rasel je bio ključni deo dinastije Seltiksa, sa kojima je osvojio osam uzastopnih titula, ukupno 11 u 13 sezona. Tokom 15-godišnje karijere, počevši od Univerziteta u San Francisku, Rasel je imao uspešnu karijeru, osvojio je dva uzastopne titule u NCAA i predvodio ekipu do 55 uzastopnih pobeda. Takođe, osvojio je olimpijsko zlato na Igrama 1956. godine. Igrao je za Boston od 1956. do 1969. godine i predvodio ga je do 12 velikih finala lige. Jednu sezonu u kojoj