Danas sunčano, do 30 stepeni

Danas će pre podne biti sunčano, a posle podne promenljivo oblačno vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 17, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni.U Beogradu će biti pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj popodnevne oblačnosti. Jutarnja temperatura biće od 14 do 17 stepeni, a najviša dnevna oko 29 stepeni.