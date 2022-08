Petković: Bili na korak od sukoba, zbog Prištine - a ne zbog Beograda

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je situacija na KiM bila na korak do ozbiljnih sukoba, koje je planirala Priština, pritom, lažno optužujući Beograd da on želi sukob i destabilizaciju Zapadnog Balkana. Predsednik Srpske liste Goran Rakić pozvao je EU i zemlje Kvinte da “ne nasedaju“, već da nađu rešenje za probleme sa kojima se Srbi na KiM suočavaju.

Petković kaže da nas je u dvodnevnu agoniju i ozbiljnu krizu gurnuo Aljbin Kurti i Priština što pokazuju sve razmere militantnosti tog čoveka. "Pokazuje koliko je on opasan, ali i to da pretnja Srbima na severu KiM ne prestaje", rekao je Petković na vanrednoj pres konferenciji u Vladi Srbije. On je rekao da Srbi na KiM to najbolje razumeju, a to, kaže, najbolje razume i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je upravo zbog toga sve vreme pozivao i molio