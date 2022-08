Sunce, vrućine, kiša, pljuskovi

U Srbiji danas sunčano i malo toplije, uz dnevni razvoj oblačnosti koja će na jugozapadu Srbije posle podne usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove.

Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 29 do 32 stepena. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severni, uveče u slabljenju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu sunčano i malo toplije, uz dnevni razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren severni. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna oko 31 stepen. U Srbiji do subote sunčano i postepeno toplije, posebno u drugoj polovini sedmice. U sredu posle podne uz lokalni razvoj