Danas sunčano i toplije: Upaljen meteo alarm zbog ekstremno visoke temperature! U ovaj deo Srbije stiže pljusak

U Srbiji će danas biti sunčano i malo toplije uz postepeno naoblačenje koje će na jugozapadu posle podne usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 29 do 32 stepena. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severni, uveče u slabljenju. U Beogradu će takodje biti sunčano i malo toplije uz dnevni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 31 stepen. Upaljen meteo alarm Žuti meteo alarm zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je na području istočne Srbije. To znači da vreme može biti potencijalno opasno. "Vremenske