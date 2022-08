UŽIVO Zvezda završava već završen posao

Fudbaleri Crvene zvezde sastaju se sa jermenskim Pjunikom u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

To je prvi meč ove sezone u Evropi za izabranike Dejana Stankovića, dok su gosti iz Jerevana napravili već dva iznenađenja izbacivši rumunski Kluž, a potom i Didelanž iz Luksemburga. Pravdu će deliti portugalski sudija Artur Soareš Dijas, kome će to biti treći put da bude arbitar na meču tima iz Ljutice Bogdana. Prvi put je to činio protiv Černomoreca 2013. (0:0), da bi pet godina kasnije sudio na "Parku prinčeva" protiv Pari Sen Žermena (1:6). Na suprotnoj strani