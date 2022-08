Adriana Vilagoš juniorska šampionka sveta u bacanju koplja

Mlada srpska atletičarka Adriana Vilagoš odbranila je titulu juniorske prvakinje sveta u bacanju koplja, na šampionatu u kolumbijskom Kaliju.

Vilagoš je do drugog svetskog zlata stigla novim nacionalnim rekordom – 63,52 metra. Vicešampionka sveta postala je Valentina Barios iz Kolumbije sa 57,84 metara, dok je treće mesto zauzela atletičarka iz Urugvaja Manuela Rotundo rezultatom 55,11.