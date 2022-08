Sindikat Fiata: Dve grupe radnika otišle u Slovačku, u naredne dve nedelje ide još toliko

Predsednik Samostalnog sindikata u fabrici Fijata u Kragujevcu Saša Đorđević izjavio je FoNetu da su dve grupe radnika te fabrike automobili (FCA) iz Kragujevca otputovale protekle nedelje na rad u Stelantisovoj fabrici automobila u Slovačkoj, a u naredne dve nedelje tamo će otići još dve grupe.

On je rekao da su to radnici koji su se opredelili za odlazak na rad u inostranstvo po sistemu “tri plus jedan”, odnosno da na svaka tri meseca provedena na radu imaju mesec dana odmora u Kragujevcu. Đorđević je rekao da u sindikatu nemaju informacija o broju zaposlenih koji su prihvatili ponudu za rad u inostranstvu i da očekuje da će poslodavac početkom septembra saopštiti te podatke. Prema njegovim navodima, kada se bude znao taj broj, znaće se i broj radnika