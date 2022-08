Danas pretežno sunčano i toplo

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, samo se u planinskim predelima na jugu sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljuskovi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 11 do 20, najviša od 30 do 34 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 17 do 20, a najviša oko 32 stepena Celzijusa. Biometeorološka situacija je relativno povolјna. Oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolјa i smanjena