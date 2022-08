Danas do 34 stepena, na planinama mogući pljuskovi

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, a samo se u planinskim predelima južne Srbije sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 20 stepeni, najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 20 stepeni, a najviša dnevna oko 32 stepena, prenosi Tanjug. Do subote se očekuje sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom u većini mesta od 32 do 36 stepeni. Od nedelje promenljivo uz manji pad temperature, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.