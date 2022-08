U petak sunčano i veoma toplo, do 36 stepeni

BEOGRAD: U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, uz slab razvoj dnevne oblačnosti u planinskim predelima.

Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Vetar slab do umeren severnih pravaca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren vetar severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 17 do 20, najviša dnevna oko 35 stepeni. U Srbiji u subotu sunčano i veoma toplo. Zatim promenljivo oblačno, u nedelju u brdsko-planinskim, a od ponedeljka i u ostalim krajevima lokalni pljuskovi i grmljavine, uz