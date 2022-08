Cvejić: Odluka REM doneta na drugom mestu, većina članova poslušno sprovela

Bivši član Saveta Regularnog tela za elektronske medije Slobodan Cvejić izjavio je da "u situaciji najave ozbiljnih energetskih i ekonomskih problema režim ne sme sebi da priušti ni najmanji rizik koji bi eventualno donelo uvođenje novih igrača u medijsku igru". „U narednom periodu propaganda mora biti još jača.

Osim toga, zarade od reklamiranja na nacionalnim frekvencijama su ogromne. To je nagrada dosadašnjim realizatorima Vučićeve medijske propagande za to što nisu istupili iz klijentelističke mreže“, rekao je Cvejić za novi broj nedeljnika NIN. On je naglasio da ne sumnja da je odluka o dodeli frekvencija „doneta na drugom mestu, a većina članova Saveta je poslušno sprovela“. „Sednica na kojoj se odlučivalo je trajala relativno kratko, s obzirom na to da je bilo i