Kecmanović na Medvedeva u polufinalu Los Kabosa

LOS KABOS: Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se noćas u polufinale turnira u meksičkom Los Kabosu pošto je u četvrtfinalu savladao Amerikanca Brendona Nakašimu sa 6:2, 6:4 posle sat i 26 minuta igre.

Rival srpskom teniseru za plasman u finale biće prvi reket sveta, Rus Danil Medvedev, koji je u četvrtfinalu bio bolji od Litvanca Ričardasa Berankisa sa 6:2, 6:2. Medvedev i Kecmanović na teren će u noći između petka i subote (3.30), a biće to njihov drugi međusobni duel na ATP turu. U jedinom meču do sad Rus je ove godine slavio na Rolan Garosu sa 6:2, 6:4, 6:2. Do sada sam odlično igrao. Naravno, što idete dalje i mečevi su teži, rivali su jači, veći je