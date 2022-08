Pokušao da mu otme novac

NIŠ Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u tom gradu , brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i uhapsili N.

S. (1993) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju. On se sumnjiči da je noćas, u Ulici Vardarskoj u Nišu udario tridesetogodišnjeg muškarca pokušavajući da mu otme novac. Potom je pobegao, a policija ga je iste noći identifikovala i pronašla. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.