Hrvatska: 12 osoba poginulo kada je autobus iz Poljske sleteo sa puta

ZAGREB - Prilikom sletanja autobusa poljskih registarskih tablica sa auto-puta u Hravtskoj poginulo je 12 osoba, saopštio je potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

On je naveo da je 11 osoba poginulo na mestu nesreće, a da je još jedna preminula u bolnici, prenosi portal Index. Božinović je dodao da među teže povređenima ima onih koji se bore za život. "Dosta je ozleđenih ljudi. U ovoj nesreći imamo samo one koji su izgubili život i one koji su povređeni. Nema nikoga ko je prošao bez povrede", rekao je Božinović. Naveo je da su u da su u autobusu bila 43 putnika. "Autobus je išao iz mesta u blizini Varšave. Prema nekim