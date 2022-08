Klop ošamario Mitrovića: Nemac se na urnebesan način poklonio Srbinu (video)

TRENER fudbalera Liverpula Jirgen Klop čestitao je danas na čudan način srpskom reprezentativcu Aleksandru Mitroviću na sjajnoj partiji u remiju Fulama i kluba sa Enfilda (2:2) u prvom kolu Premijer lige.

FOTO: Printskrin Mitrović je bio dvostruki strelac za londonski tim, a kako se moglo videti na snimcima koje su objavili engleski mediji, Klop je po završetku meča prišao Srbinu, pružio mu ruku, a potom ga blago ošamario po levom obrazu. Međutim, nije Nemac želeo bilo kakav incident, već je to bio znak odobravanja za odličnu partiju kojom je Srbin zaslužio zvanje najboljeg igrača utakmice na Krejven kotidžu. Fulham can be very happy with that display this afternoon