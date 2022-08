"Nastavljamo da gađamo. Koliko god bude potrebno"

Izraelski premijer Jair Lapid saopštio je danas da će vojska te zemlje nastaviti da gađa ciljeve u Pojasu Gaze.

I to "na precizan i odgovoran način, kako bi što je moguće manje oštetila civile". Lapid, koji će obavljati funkciju premijera Izraela do izbora zakazanih za novembar, nazvao je udare izraelske vojske "izvanrednim dostignućem". "Operacija će biti nastavljena koliko god bude potrebno", naveo je on je u saopštenju, prenosi AP. Ministarstvo zdravlja Gaze danas je saopštilo da je najmanje 29 ljudi ubijeno u dosadašnjim borbama u obalskom pojasu, uključujući šestoro