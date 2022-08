U Srbiji sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, na istoku i jugu i sa sunčanim intervalima.

Lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina, u zoni pljuska i jak vetar. Vetar slab do umeren severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 30 na severu do 35 stepeni na jugu i istoku. U Srbiji do 15. avgusta promenljivo. U utorak nestabilno, a lokalno se očekuju i vremenske nepogode praćene gradom, većom količinom padavina i jakim vetrom u zoni pljuska. Nakon toga ponegde sa kratkotrajnom