Nasrnuo nožem na maloletnika i tražio mu novac: Uhapšen napadač iz Kragujevca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su D. M. (18) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je sinoć u parku u Kragujevcu, dok je bio u društvu sa jednim sedamnaestogodišnjakom, nožem povredio u nogu i ruku petnaestogodišnjaka od kojeg je, prethodno, tražio da mu da novac, saopštila je PU Kragujevac. U Kliničkom centru Kragujevac 15.godišnjaku su konstatovane lake telesne povrede. Policija je kod osumnjičenog pronašla nož kojim je, kako se sumnja, povredio maloletnika. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu