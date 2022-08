SAD spremne za brzo oživljavanje sporazuma o Iranu

VAŠINGTON - SAD su spremne da "brzo zaključe dogovor" o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. na osnovu predloga koji je iznela Evropska unija, rekao je portparol Stejt departmenta.

On je naveo da je Iran više puta stavio do znanja da je spreman za povratak na međusobnu primenu sporazuma, kao i da će sada SAD čekati da vide da li se postupci Irana "poklapaju sa njihovim rečima". EU je saopštila da je posle četvorodnevnih indirektnih pregovora u Beču dostavila "konačan tekst" za oživljavanje sporazuma. "Radili smo četiri dana i danas je tekst na stolu. Pregovori su gotovi, to je konačan tekst...i neće se ponovo pregovarati", rekao je