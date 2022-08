Uhapšen zbog pokušaja silovanja 82-godišnje žene

MALI ZVORNIK - Policija u Malom Zvorniku uhapsila je G. P. (1983) iz okoline tog mesta, zbog sumnje da je izvršio krivično pokušaj silovanja.

On se sumnjiči da je, tokom prošle noći, ušao u kuću osamdesetdvogodišnje žene u okolini Malog Zvornika, zadao joj više udaraca i pokušao da je siluje. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu, navedeno je u saopštenju Policijske uprave u Šapcu.