Presreo devojčicu na ulici i počeo da je dodiruje: Uhapšen muškarac u Kruševcu, policija otkrila da mu to nije jedino krivično delo

Policija u Kruševcu uhapsila je V. I. (44) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje i više krivičnih dela izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 5. avgusta, na ulici, neprimereno dodirivao maloletnu devojčicu, koja se otrgla od njega i pobegla. Takođe, V. I. je, kako se sumnja, u periodu od oktobra do decembra 2021. godine, podmetao požare na putničkim vozilima, čime je naneo štetu petorici sugrađana, piše Telegraf.rs. Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivine prijave biti priveden tužiocu.