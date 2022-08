Zelenski je obećao da će vratiti Krim: Dojče vele analizira koliko je to moguće, i kojim sredstvima bi Kijev to mogao da ostvari!

Jedan od proklamovanih ukrajinskih ratnih ciljeva jeste: isterati ruske trupe sa svoje teritorije.

To uključuje i poluostrvo Krim, koje je Rusija anektirala još 2014. godine. Koliko je taj cilj realan? "Rat je počeo na Krimu - i tamo će se i završiti", rekao je nedavno ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, jasno stavljajući do znanja da ne želi da se odrekne tog poluostrva koje je posle referenduma prisajedinjeno Rusiji. Zelenski je to izjavio neposredno pre nego što je više teških eksplozija odjeknulo u ruskoj vazduhoplovnoj bazi u blizini mesta