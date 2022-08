Hil: Srbija će ući u NATO kada njeni građani budu želeli

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je da je NATO jasno stavio do znanja da Srbija, ukoliko želi, može postati deo tog saveza ali i naglasio da će se to desiti onda kada njeni građani to budu želeli.

"Izuzetno poštujemo Srbiju, njenu vojsku i njeno rukovodstvo i želeli bismo da vidimo Srbiju ne samo kao prijatelja i partnera već i kao saveznika", rekao je Hil u odgovoru na jedno od pitanja koje su mu građani postavili preko društvenih mreža. Govoreći o dijalogu Beograda i Pripštine i opasnosti od konflikta Hil je izrazio uverenje da "postoji mnogo veća mogućnost za stvarni napredak u dijalogu nego za probleme". "Očigledno je da Beograd i Priština moraju da