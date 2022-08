Ivošević: Vučić je i predsednik države i cela vlada, a po Ustavu engleska kraljica

Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević upozorio je da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić "po Ustavu trebalo da se drži nadležnosti koje ima, a njih je samo osam i u njih ne spada ni da utvrđuje ni da sprovodi politiku, a ipak sve to radi".

"On je i šef države i predsednik vlade, ali je i cela vlada, a hteo bi da bude i pravosuđe. Dakle, on vrši sve tri vlasti, a to ne može da radi čovek čija su ovlašćenja bliska ovlašćenjima engleske kraljice", rekao je Ivošević, u intervjuu za novi broj nedeljnika NIN. Ivošević je naveo da nije uobičajeno, a ne bi trebalo ni da bude, da se u sredstvima javnog informisanja optuženima omogućava da govore o onom što im se stavlja na teret. "Time se narušava jednaka