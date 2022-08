Vlada dala ponudu, nisu ispunjeni zahtevi za cenu goriva i suncokreta

Nedeljko Savić, predsednik udruženja poljoprivrednika Stig iz Požarevca, rekao je posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem da je Vlada izašla sa određenom ponudom poljoprivrednicima i da će se konačna odluka o obustavljanju ili nastavku protesta doneti tek kada iz Nemanjine stigne konačna ponuda o kojoj će biti informisani članovi poljoprivrednih udruženja, prenosi N1.

Poljoprivrednici su tražili da cena suncokreta bude 700 evra, ali je Vlada ponudila 535 evra plus PDV. Nije ispunjen ni zahtev da se registrovana poljoprivredna gazdinstva oslobode akciza na gorivo za količinu do 100 litara po hektaru, a Vlada je ponudila umanjenje cene goriva za 22 dinara po litru za količino do 60 litara po hektaru. Kako je objasnio Radoslav Adamović iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, taj novac bi se poljoprivrednicima isplatio