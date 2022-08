Ambasador Hil: Žalim zbog pogibije radnika RTS-a

Ambasador Amerike Kristofer Hil kazao je danas da žali zbog smrti zaposlenih na RTS-u koji su poginuli tokom NATO bombardovanja ove medijske kuće.

On je prilikom obilaska RTS-a kazao da je to bio tužan period loših odnosa Srbije i Amerike. -Pre svega izrazio bih žaljenje zbog gubitka života ljudi koji su radili svoj posao ovde u ovom studiju. Mene ovo podseća na jednu tužnu eru, eru loših odnosa Srbije sa SAD i zemljama NATO-a, ali se nadam da je to era koje ljudi mogu da se sete i da onda pokušaju da pronađu bolju eru, bolje odnose sa ovim zemljama i nadam se da nikada više nećemo videti nešto ovako“, rekao