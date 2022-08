Uhapšen muškarac zbog prodaje narkotika Šapcu

ŠABAC: Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavjlanje u promet opojnih droga, policija u Šapcu je uhapsila D. Š. (1983), navodi se u saopštenju PU Šabac.

Prilikom pretresa njegovog stana pronađeno je 116 grama praha za koji se sumnja da je heroin, vagica za precizno merenje, kao i oko 540 evra i ok 215.000 dinara za koje se sumnja da su stečene prodajom narkotika. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.