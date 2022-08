Sutra osetno hladnije sa pljuskovima i grmljavinom

Prema prognozi RHMZ, sutra se u Srbiji očekuje veća količina padavina, ponegde i više od 40 mm za 24 sata, a kratkotrajni grad je moguć u zapadnim, centralnim i južnim predelima.

U većem delu zemlje biće umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, a samo će u Vojvodini veći deo dana biti suvo, na krajnjem severu i tokom celog dana. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni, na istoku i do 28 stepeni. U Beogradu će sutra biti oblačno i svežije, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, prenosi