Reznikov: Britansko naoružanje stiglo u Ukrajinu

KIJEV - Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov izjavio je danas da je u Ukrajinu stigla nova isporuka naoružanja iz Velike Britanije.

"Više višecevnih raketnih lansera M270 stiglo je u Ukrajinu", naveo je on. On je na Tviteru zahvalio britanskom ministru odbrane Benu Volasu i britanskim građanima na donaciji koja je ranije obećana, prenosi Gardijan. "Vaša podrška je toliko važna za Ukrajinu. Naša vojska će spretno koristiti ovu 'zamenu' na bojnom polju", rekao je on.