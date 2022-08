Danas svežije vreme, sa kišom i grmljavinom

U većem delu Srbije danas će biti umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će u Vojvodini veći deo dana biti suvo vreme, a u ostalim krajevima, posebno na zapadu i u centralnoj i južnoj Srbiji, lokalno se očekuje i veća količina padavina i kratkotrajni grad. Najniža temperatura od 14 do 19, a najviša od 21 do 26, na istoku do 28. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno i svežije vreme povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. U drugom delu dana očekuje se više padavina ponegde na