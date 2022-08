Težak udes kod malog zvornika: Vatrogasci sekli vozilo da oslobode vozača (foto)

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se oko 19.40 sati na putu Loznica - Mali Zvornik kod mesta Donja Borina.

Naime, sudarili su se putničko i teretno vozilo. Vozač teretnog vozila nije zadobio povrede, dok je vozač automobila zaglavljen u vozilu. Na terenu su pripadnici Odeljenja za vantredne situacije, koji seku vozilo i pokušavaju da izvuku zaglavljenog vozača, potvrđeno je iz PU Šabac. Kurir.rs/ Telegraf Kurir