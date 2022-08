Đoković dobio ohrabrujuću vest: "Nisu mi tražili dokaz o vakcinaciji"

Francuski novinar Kventan Mojne stigao je u Ameriku i preneo zanimljivu informaciju.

Njemu na ulasku u Sjedinjene Države nisu tražili dokaz da je vakcinisan, što baca novo svetlo na aktuelnu situaciju i priču da li bi Novak Đoković, ipak, mogao da zaigra na US openu. "Ušao sam u Sjedinjene Američke Države bez da su me pitali o dokazu da sam vakcinisan. Ovo nije bio slučaj u martu. Da li se CDC smernice već sada sprovode? To bi mogle da budu dobre vesti za Đokovića", napisao je Mojne. Podsetimo, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) SAD