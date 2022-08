Mekinro o Đokoviću: To je s**nje, to je život

Čuveni američki teniser Džon Mekinro još jednom je rekao šta misli o tome što Novaku Đokoviću nije dozvoljeno da igra na US openu.

Đoković zasad nema pravo nastupa na US openu jer ne može da uđe u Sjedinjene Američke Države zbog toga što je nevakcinisani stranac. Mnogima to nema nikakvog smisla, pogotovo nakon što je Centar za kontrolu zaraze (CDC) nedavno promenio pravila i unutar zemlje potpuno izjednačio vakcinisane i nevakcinisane. "Pre svega, mislim da je sve to sra**e. Mislim da bi trebalo da mu bude dozvoljeno da igra. To je moje lično mišljenje, a ja sam vakcinisan, primio sam i buster