Danas pretežno oblačno, mestimično pljuskovi, do 28 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Posle podne u severnim i zapadnim krajevima, a do kraja dana u ostalim postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša od 22 do 28 stepeni. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najniža temperatura oko 17, a najviša