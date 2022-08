Brnabić: Naravno da me je pogodilo nešto od onoga što je pričao episkop Nikanor

Beta pre 36 minuta

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su je pogodili delovi govora vladike banatskog Nikanora, koji je anatemisao nju i sve koji će učestvovati na manifestaciji Evroprajd u Beogradu.

"Da li me je pogodilo nešto od toga, pa jeste, naravno. Kada god vam neko pomene dete, to je ja mislim za svaku osobu kao užaren štap u oko. Da li me je pogodilo da neko za moje babe i dede kaže da su koljači srpskog naroda - naravno, užasno me pogodilo, ljudski", rekla je Brnabić za TV Hepi.

Ona je rekla da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) jedan od osnovnih stubova srpskog društva i naroda, i naglasila da "nikada nijednu reč protiv SPC neće reći".

Brnabić je naglasila da to ipak "nije bitno" u ovom trenutku, naglašavajući da je "potrebna stabilnost, a ne da se svađamo".

"Mi ovde moramo da se borimo za našu Srbiju. U ovom trenutku da damo svu podršku predsedniku (Srbije Aleksandru) Vučiću da se izbori tamo (u Briselu) i da obezbedi da i dalje imamo mir. Sve ostalo nije važno", navela je premijerka.

