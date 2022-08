"Nijedan Srbin to neće prihvatiti": Gradonačelnici severa KiM: Kvinta trazi da priznamo nezavisnost (video)

Predsednik Srpske liste Goran Rakić i četiri gradonačelnika sa severe KiM saopštili su da su imali sastanak sa ambasadorima Kvinte na kojem je od njih traženo da se povinuju odlukama Prištine o preregistraciji na kosovske tablica na severu KiM, kao i o uvođenju ulazno-izlaznog dokumenta koji bi se izdavao Srbima na administrativnim prelazima.

Kako je rekao Goran Rakić na konfrenciji za medije u Vladi Srbije, na jučerašnjem sastanku koji je trajao preko dva sata, ambasadori Kvinte su rekli da njihove zemlje podržavaju kosovsku nezavisnost, i tražili su od Srba da prihvate realnost na terenu, a to je, prema njihovim rečima, nezavisno Kosovo. - Nijedan Srbin to neće prihvatiti, pogotovo ne oni sa severa KiM. Mogu da podržavaju Prištinu, ali za nas, pogotovo koji živimo na severu, to je neprihvatljivao.